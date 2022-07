Letos v březnu odhalil Samsung nový mobil střední třídy, Galaxy A23, ovšem zatím pouze v LTE variantě. Není ale žádným tajemstvím, že jihokorejský gigant chystá také 5G verzi tohoto mobilu. Ta unikla v benchmarku Geekbench, ale také na několika úřadech a nyní jsme se dozvěděli další informace.

Samsung Galaxy A23 5G dostane Snapdragon 695

Na FCC bylo certifikováno hned několik variant tohoto mobilu a to sice SM-A236M, SM-A236B a SM-A236E. To znamená, že přijde celkem ve třech paměťových variantách a má podporovat 25W rychlé nabíjení. V již zmíněném Geekbenchi byl telefon spatřen s čipem Snapdragon 695 v kombinaci se 4 GB RAM, takže se dá čekat, že přijde i v 6, případně 8 GB variantě. Poběží v něm samozřejmě také systém Android 12 s nadstavbou One UI 4.1.

Těšit se můžeme také na 50Mpx hlavní fotoaparát, 8Mpx ultraširoký snímač a dvě 2Mpx kamerky. Na přední straně bude pro videohovory a selfies sloužit 13Mpx kamera.

Zdroj: gizmochina.com