Společnost Samsung v březnu letošního roku představila levný telefon Samsung Galaxy A23 a podle nejnovějších informací se chystá jeho 5G varianta. Jihokorejský gigant chce zaútočit na levné 5G telefony, které se v Evropě prodávají jak na běžícím páse a vsadí právě na tento model.

Samsung Galaxy A23 5G určitě dostane jiný čipset

O specifikacích zatím firma mlčí a překvapivě se ani leakerům nepodařilo zjistit téměř nic. Vzhledem k tomu, že půjde o 5G variantu můžeme se stoprocentní jistotou říct, že se změny odehrají v čipsetu. Současný Snapdragon 680 tikající ve 4G verzi totiž nepodporuje sítě nové generaci. Pokud bychom si měli vsadit, asi bychom ukázali na některý z novějších čipsetů MediaTek Dimensity.

Samsung Galaxy A23 full review

Zbytek výbavy by mohl zůstat zachován. To by znamenalo, že bychom mohli očekávat 6,6palcový LCD displej s 90Hz obnovovací frekvencí a Full HD+ rozlišením, 5000mAh baterii nebo 50Mpx hlavní fotoaparát. K představení by mělo dojít během několika následujících týdnů.

Jak vnímáte střední třídu od Samsungu?

Zdroj: gizmochina.com