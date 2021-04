Samsung už chystá další prodejní trhák do svojí nejúspěšnější řady Galaxy A. Nový únik odhaluje, jak bud Samsung Galaxy A22 vypadat i další detaily. Bude stejně úspěšný jako jeho předchůdce a která jeho funkce je za tuto cenu revoluční?

Jeden z výrobců příslušenství byl natolik netrpělivý, že zveřejnil obrázky svého krytu pro připravovaný model. Tento únik vzhledu Samsungu Galaxy A22 nám poodhaluje detaily o připravovaném nástupci jednoho z nejprodávanějších modelů minulého roku. Samsung údajně prodal téměř 20 milionů kusů Galaxy A21s. Největší inovací připravovaného modelu bude nejspíš přítomnost 5G. Samsung Galaxy A22 nejspíš posune dostupnost této technologie opět do dostupnějších cenových hladin. Verze telefonu s 5G by se mohla objevit na trhu už v červnu za cenu okolo 230 eur (asi 6000Kč).

Jak můžeme vidět na fotografiích, tak telefone bude vybaven čtyřmi kamerami. Hlavní snímač by měl mít rozlišení 48Mpx. Podle obrázků to vypadá, že telefon není vybaven bleskem, ale to je krajně podezřelé, takže si ještě budeme muset počkat na další informace. Galaxy A22 by měl na trh dorazit i v levnější variantě, která bude vybavena pouze podporou 4G sítí.

Jak se těšíte na levné telefonu s 5G?

Zdroj: gsmarena