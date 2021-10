Samsung před nějakou dobou zahájil beta testování své nadcházející nadstavby One UI 4.0, která je založená na novém systému Android 12. Přesto některé levnější telefony dosud nemají ani One UI 3.1, což se nyní u jednoho mění. Samsung Galaxy A21 totiž začal dostávat novou aktualizaci, která přináší právě One UI 3.1 s Androidem 11.

Galaxy A21 dostává Android 11 s nadstavbou One UI 3.1

Aktualizace je prozatím dostupná v USA pod označením A215USQU5BUI4 a kromě nového systému můžeme počítat také s nejnovějšími bezpečnostními záplatami. Uživatelé se mohou těšit třeba na nový design apikací Kalendář, Galerie či Samsung Internet, ale vylepšení se dostalo třeba také na klávesnici. Pokud často fotíte, potěší vás také přepracovaná aplikace Fotoaparát, která nabízí nové funkce jako Single Take 2.0 nebo Focus Enhancer. Pokud již aktualizaci máte, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Už jste novou aktualizaci dostali?

Zdroj: gizmochina.com