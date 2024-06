Samsung aktualizuje na One UI 6.1 další levný telefon

Tentokrát se jedná o Galaxy A14, který v Česku nestojí ani 3 tisíce korun

Update přináší hromadu nových funkcí a červnové bezpečnostní záplaty

Po téměř tříměsíčním čekání od uvedení One UI 6.1 pro vlajkové lodě Galaxy S a Galaxy Z se aktualizace konečně dostala i do cenově dostupnějšího modelu Galaxy A14. V tuto chvíli probíhá zavádění softwaru pro mezinárodní variantu telefonu (označované jako SM-A145F) v mnoha zemích světa. Dle dostupných informací se už dokonce šíří i v Evropě. Samsung tak bude mít portfolio za chvíli kompletní, jelikož se update dostal do mnoha telefonů z řady Galaxy A.

Aktualizace s číslem sestavení A145FXXU6CXF1 kromě One UI 6.1 přináší i bezpečnostní záplaty z června 2024, která řeší celkem 59 zranitelností. Je důležité poznamenat, že Galaxy A14 v rámci One UI 6.1 nezíská funkce Galaxy AI, což je vzhledem k nižšímu výkonu celkem pochopitelné, jihokorejská firma se navíc nechala hned několikrát slyšet, že prvky umělé inteligence přinese výhradně na vlajkové, byť klidně starší modely.



Co One UI 6.1 pro Galaxy A14 přináší?

Uživatelé Galaxy A14 se s One UI 6.1 mohou těšit na celou řadu nových funkcí, které se týkají:

Přizpůsobení uživatelského rozhraní

Úpravy obrázků

Sdílení souborů

Správy zdraví

Multitaskingu

Vyhledávání obsahu v Galerii

Ochrany dat a baterie

Nový firmware si můžete stáhnout v Nastavení > Aktualizace softwaru > Stáhnout a nainstalovat. Nadstavba One UI 6.1 není mimochodem posledním velkým updatem pro tento levný telefon. V budoucnu obdrží i One UI 7, které bude postaveno na Androidu 15, takže se můžete těšit na další nové funkce.

Už jste dostali update na One UI 6.1?

Zdroj: SamMobile