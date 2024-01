Samsung Galaxy A13 4G se konečně dočkal Androidu 14

K dispozici je několik novinek včetně nového editoru videí

Zároveň jde o poslední velký update tohoto modelu

Telefon Samsung Galaxy A13 4G spatřil světlo světla v březnu 2022, takže brzy oslaví své druhé narozeniny. Tento základní model vstupoval na trh s Androidem 12, později se dočkal také aktualizace na Android 13 a nyní do něj míří aktualizace obsahující Android 14 společně s nadstavbou One UI 6. Zavádění začalo v Jižní Koreji, v nadcházejících týdnech by se update měl dostat také do Evropy.

V Koreji se firmware označuje jako A135NKSU5DWL5 a přináší několik novinek, jako je například nové výchozí písmo, pěknější smajlíci a nebo nový přehrávací widget. Aktualizace se dočkalo rovněž několik aplikací jako třeba Zprávy, Telefon, Galerie či Internet, které mají čistší vzhled a k dispozici je rovněž nový editor videa Studio.

Vzhledem k tomu, že Samsung tomuto modelu přislíbil dvě hlavní aktualizace Androidu, se pravděpodobně jedná o poslední velký update. Ani dvě hlavní aktualizace však v nízké třídě nejsou standardem, takže je potřeba firmu pochválit. Až telefonu skončí podpora úplně, určitě by stála za vyzkoušení nějaká alternativní ROM.

Dostane Android 14 i váš mobil?

