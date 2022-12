Další populární levný Samsung mobil se dočkal Androidu 13

Společnost Samsung již aktualizovala většinu prémiových telefonů na Android 13 a tak pokračuje ve vyšší a nižší střední třídě. Zatímco některé společnosti s aktualizacemi na nový systém začínají, jihokorejská firma bude naopak končit. Posledním modelem, který se může na One UI 5.0 těšit je Samsung Galaxy A13 4G.

Aktualizace se označuje jako A135FXXU2BVL2 a kromě vychytávek, které jsou spojeny s One UI 5.0, jako jsou nové widgety, lepší ochrana soukromí nebo možnost přizpůsobení zamčené obrazovky mohou majitelé počítat také s listopadovými bezpečnostními záplatami. Aktualizace se momentálně šíří ve většině evropských zemí a to včetně České republiky. Varianta s 5G se updatu dočkala už téměř před měsícem. Pokud tedy tento kousek máte, stačí jít do Nastavení > Aktualizace softwaru a začít stahovat.

One UI 5: Official Introduction Film | Samsung

Jak jste zatím spokojeni s nadstavbou One UI 5.0?

Zdroj: GSMArena