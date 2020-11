Samsung dnes oficiálně uvedl telefony Galaxy A12 a Galaxy A02 a my se v tomto článku budeme věnovat prvnímu jmenovanému. Jedná se o první členy z řady Galaxy A (2021) a Galaxy A12 je nástupcem modelu Galaxy A11, který se dočkal vylepšení hlavně na poli fotoaparátů a baterie.

Samsung Galaxy A12 oficiálně

Přední stranu telefonu pokrývá větší 6,5″ Infinity-V displej s HD+ rozlišením a 60 Hz obnovovací frekvencí. Nachází se v něm také výřez s 8 megapixelovou selfie kamerkou a čtečka otisků prstů je umístěná na boku. Na zadní straně jsme se dočkali velkých změn. Původní model Galaxy A11 měl tři fotoaparáty, ten hlavní s rozlišením 13 megapixelů. Dále je 5 megapixelový ultraširoký a 2 megapixelový hloubkový senzor. V novém modelu se zachovává ultraširokoúhlý a hloubkový senzor, ovšem hlavní snímač má nyní rozlišení 48 megapixelů a nově je zde také 2 megapixelový makro snímač.

Pod kapotou nám tiká osmijádrový procesor, který sice Samsung nijak nespecifikoval, ovšem má se jednat o MediaTek Helio P35. Telefon bude k dispozici se 3, 4 a 6 GB RAM a úložiště bude k dispozici ve variantách 32, 64 a 128 GB. Pokud by vám to nestačilo, je zde také slot na microSD kartu. O výdrž se zde stará 5 000 mAh baterie s rychlým 15 W nabíjením. To, na jakém systému telefon běží nám Samsung zatím nesdělil. Telefon bude k dispozici od ledna 2021 a za 64 GB verzi zaplatíme 179 EUR, tedy asi 4 700 korun.

Co říkáte na tento telefon?