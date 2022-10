Tenhle bude hodně levný. Samsung potichu uvedl Galaxy A04e

Kromě vyrábění a okázalého představování vlajkových telefonů sérií Galaxy S či Galaxy Z se korejský Samsung dál věnuje i průměrně až podprůměrně vybaveným mobilům. Hodně “potichu” nyní zařadil do svého sortimentu model Galaxy A04e, který je ještě o něco méně vybavený než trochu starší Galaxy A04 či Galaxy A04s, jenž se prodává i v ČR za cenu 4 190 Kč.

Novinka má 6,5″ IPS LCD displej s HD+ rozlišením a frekvencí 60 Hz, zadní 13MPx fotoaparát doplněný o 2MPx hloubkový senzor, 5MPx přední foťák, RAM s kapacitou 3 nebo 4 GB, úložiště o velikosti 32, 64 či 128 GB a čipset MediaTek Helio G35. Po stránce konektivity je podporováno pouze LTE a u Wi-Fi je k dispozici jen 2,4GHz pásmo.

I se slušnou 5 000mAh baterií ale telefon nedosahuje kvalit zmíněných předchůdců a tomu by měla odpovídat rovněž cena. Tu zatím Samsung neprozradil. Pokud by se ale model Galaxy A04e dostane do ČR, což by jistě mnozí zákazníci uvítali, mohl by stát i méně než čtyři tisíce korun.

Jaký nejlevnější nový mobil jste kdy koupili?

Zdroj: GSMA