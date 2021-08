Superlevný Samsung Galaxy A03s už se prodává i mimo Indii

Telefon Samsung Galaxy A03s, který zaujme hlavně svou základní výbavou a s ní související nízkou cenou, se začíná oficiálně prodávat i mimo Indii. Model spadající do úplně nejnižší sféry základní řady A navazuje na variantu A02s. Ta se prodává mimo jiné i v ČR, nicméně její následovník doposud patřil oficiálně pouze na jeden trh. Díky rozšíření do Vietnamu už jsou dva a můžeme snad předpokládat, že se tento lákavý mobil dostane do nabídky i u nás.

Ve Vietnamu stojí varianta se třemi gigabajty RAM 32GB úložištěm cca 2 950 Kč. O něco lépe vybavený Galaxy A03s v kombinaci 4/64 GB vyjde v přepočtu na 3 500 Kč. Mezi další specifikace tohoto low-cost mobilu patří čipset MediaTek Helio P35, 6,5″ PLS LCD displej s rozlišením 1 600 x 720 pixelů, 5 000mAh baterie s podporou 15W nabíjení či fotoaparáty ve složení 13mpx hlavní, 2mpx makro, 2mpx hloubkový a 5mpx přední. Na rozdíl od vlajkových Samsung přístrojů má například jack konektor či slot na microSD kartu.

Co by vám u takového mobilu chybělo?

Zdroj: sammobile