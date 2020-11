Samsung oficiálně představil celkem dva telefony – Galaxy A12 a Galaxy A02s, přičemž se budeme bavit o tom levnějším. Jedná se o vůbec první telefony z řady Galaxy A pro rok 2021, které mají zaujmout velkými displeji, slušným výkonem a dobrou výdrží baterie.

Samsung Galaxy A02s oficiálně

Přední stranu telefonu pokrývá 6,5″ HD+ Infinity-V panel s obnovovací frekvencí 60 Hz. Na zadní straně pak nalezneme čtyři fotoaparáty. Ten hlavní disponuje rozlišením 13 megapixelů, je zde ale také 5 megapixelová ultraširokoúhlá kamera, 2 megapixelový hloubkový senzor a 2 megapixelová makro čočka. O výkon se zde stará osmijádrový čipset Snapdragon 450, tedy alespoň dle spekulací. Samsung tradičně přesné označení čipsetů u levnějších modelů nezmiňuje. Sekundují mu 3 GB operační paměti RAM a 32 GB úložiště.

Pokud by vám nestačilo, lze jej rozšířit pomocí microSD karty a to až do 1 TB. O výdrž se stará 5 000 mAh baterie s podporou 15 W nabíjení, což je oproti 3 000 mAh baterii v Galaxy A01s obrovský skok kupředu. Telefon zamíří na trh v únoru 2021 a Samsung si jej cení na 150 EUR, tedy asi 3 900 korun.

Jaký máte názor na levné Samsung telefony?