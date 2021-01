Samsung včera oficiálně představil svůj dosud nejlevnější telefon – Galaxy A02. K dispozici je zatím pouze v Thajsku, ovšem brzy by se měl dostat i do dalších regionů. Jedná se o mobil s opravdu základní výbavou, na druhou stranu má ale slušnou baterii, takže by nenáročnému uživateli mohl stačit. Pojďme si jej představit.

Samsung Galaxy A02 oficiálně

Přední stranu pokrývá 6,5″ LCD Infinity-V panel s HD+ rozlišením, který narušuje kapkovitý výřez s 5 MPx selfie kamerkou. Na zadní straně se pak nachází dva fotoaparáty – ten hlavní s rozlišením 13 MPx a 2 MPx makro kamera. Pod kapotou nám tentokrát tiká čipset MediaTek MT6739W, kterému sekundují 3 GB operační paměti RAM a 32 GB úložiště, které je možné rozšířit skrz microSD slot.

Systémem je pak One UI 2, které je založené na Androidu 10 a o výdrž se stará 5 000 mAh baterie s podporou 7,75 W nabíjení. Nechybí ani podpora dualSIM či audio jack. Telefon je k dispozici za 2 999 THB, což je v přepočtu asi 2 100 korun bez daně. Jak jsme již řekli, telefon by se měl dostat brzy i do dalších regionů.

