Samsung Galaxy A01 má nabídnout úplně základní výbavu. Ale za kolik?

Na trh si pomalu ale jistě připravuje cestu nový telefon od Samsungu. A s největší pravděpodobností půjde o nejlevnější Galaxy telefon za hodně dlouhou dobu. Chystaný model A01 (Core) dává tušit zařazení už pouhým názvem a podle všeho to tak skutečně i dopadne. Nový Samsung by měl mít v mnoha ohledech úplně základní výbavu. Dřívější spekulace teď podtrhl známý blogger @evleaks, který zveřejnil snímky zadní strany mobilu. Je z nich patrné, že chystaný Samsung Galaxy A01 bude mít pouze jeden zadní fotoaparát. Dřívější optikou by nešlo o nic zvláštního, ale s ohledem na současné trendy jde o velmi úsporné řešení.

Jihokorejský Samsung dál dokazuje, že mu na střední a nižší třídě telefonů v poslední době velmi záleží. A snaží se v tomto segmentu se svou řadou A držet pozice před Xiaomi či Huawei. Podle dalších uniklých parametrů bude mít telefon zhruba pětipalcový displej s rozlišením 1480 x 720 pixelů, poměrně velké rámečky, skoro tři roky starý procesor MediaTek MT6739WW a jeden gigabajt RAM. Kromě základní výbavy má být zajímavostí tohoto telefonu vyjmutelná baterie. Jeden fotoaparát a další specifikace Samsung Galaxy A01 by se měly pochopitelně odrazit na ceně. Jsme velmi zvědaví, na jakou hladinu ji Samsung u takového telefonu nastaví. Celosvětově by mohlo jít o sumu kolem sta dolarů, tedy do dva a půl tisíce korun. Uvidíme, jak jsou odhady blízko.

Kolik tipujete, že bude stát Galaxy A01 u nás?

Zdroj: sammobile