Samsung se soustředí na řady Galaxy A, Galaxy S a Galaxy Z

Výrobce si zaregistroval jména skládacích topmodelů pro roky 2024 a 2025

Připravil si pro nás Samsung překvapení, nebo bude pokračovat v zajetých kolejích?

Už za pár měsíců Samsung představí řadu Galaxy S24, o které toho víme stále více. Nadále bude výrobce představovat také skládací telefony, už v předstihu nyní víme, jak se budou jmenovat nástupci stávajících modelů Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5. Bude Samsung v letech 2024 a 2025 odvážný?

Možná ano, ale určitě tomu tak nebude v oblasti jmen. Už dříve si zaregistroval názvy Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Fold7, nyní k tomu přidal Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Flip7. Minimálně v nejbližších dvou letech neočekáváme přechod na jiné pojmenování, to ale neznamená, že si pro nás výrobce nemůže ve světě skládacích telefonů připravit nějaké to překvapení.

Současné řady Fold a Flip už si vybudovaly solidní jméno a nedávalo by smysl tak brzy přejít na jiné názvy. Do skládacích telefonů ale fušuje stále více výrobců a minimálně v této oblasti to bude mít Samsung velmi těžké, pokud si bude chtít obhájit svou pozici. Skládací telefony se v posledních dvou letech posunuly výrazně kupředu a konstrukce je nesrovnatelně lepší. Uvidíme, kam se posunou v příštím roce…

Plánujete pořízení skládacího telefonu od Samsungu?

Zdroj: phonearena