To by byl comeback: Exynos 2400 prý bude mít deset jader

Zatímco letos korejský Samsung vyslal – pochopitelně k radosti velké spousty zákazníků – do celého světa nové vlajkové telefony Galaxy S23 vybavené čipsety Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, v jeho továrně už se připravují nové procesory Exynos. Společnost již dříve avizovala, že globální přechod na Snapdragony nebude trvalý a máme se těšit na návrat k vlastním, ještě lepším čipsetům. Schopnosti nových jednotek by potvrzoval aktuální únik, který tvrdí, že chystaný Exynos 2400 by mohl být nikoli osmijádrový, ale desetijádrový.

Za informací stojí známý a úspěšný tipér Ice Universe, přičemž má k dispozici i údajnou sestavu jednotlivých jader. Ta by mohla mít složení 1x Cortex-X4 + 2x Cortex-A720 (s vyšší frekvencí) + 3x Cortex-A720 (s nižší frekvencí) + 4x Cortex-520.

Předpokládané složení desetijádrového čipsetu Samsung Exynos 2400

1x Cortex-X4

2x Cortex-A720 (s vyšší frekvencí)

3x Cortex-A720 (s nižší frekvencí)

4x Cortex-520

Zatím vůbec není jasné, které telefony by mohly tyto procesory dostat. Vzhledem k dosavadnímu označování a také faktu, že skládací mobily Samsungu zatím vždy měly Snapdragony po celém světě, se dá tipovat řada Galaxy S24. Samotné použití deseti jader by bylo velkou změnou v architektuře čipsetu, nicméně rozhodující bude i řada jiných vlastností. Každopádně to vypadá, že Samsung opravdu chystá comeback ve velkém stylu.

