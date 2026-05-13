V Samsungu nebudou rádi. Unikl kompletní seznam produktů, které se odhalí už za pár týdnů Hlavní stránka Zprávičky Samsung podle nového úniku představí 22. července kromě skládaček Galaxy Z Fold 8 a Flip 8 také první AI brýle a novou generaci chytrých hodinek Galaxy Glasses mají běžet na platformě Android XR a vznikají ve spolupráci s prémiovou značkou Gentle Monster První generace brýlí přijde bez displeje, formátem připomene Ray-Ban Meta — mikrofony, reproduktory a kameru Jakub Kárník Publikováno: 13.5.2026 22:00 Samsung si na letošní letní Unpacked nachystal mimořádně nabitý program. Podle Seoul Economic Daily proběhne akce 22. července v Londýně a kromě nové generace skládaček na ní Korejci představí také svou první sázku na chytré brýle a hodinky Galaxy Watch 9. Termín se přitom shoduje s dřívějšími informacemi o nástupu Galaxy Z Foldu 8. Galaxy Glasses budou hlavní hvězdou Skládačky i hodinky jako bonus Galaxy Glasses budou hlavní hvězdou Skutečně novou kategorií jsou pro Samsung brýle s pracovním názvem Galaxy Glasses. Mají běžet na platformě Android XR, kterou Google a Samsung vyvíjejí společně, a designově vznikají ve spolupráci s jihokorejskou značkou Gentle Monster. První kousky z únikových fotek vypadají vlastně docela nenápadně — žádný futuristický šperk, prostě brýle. Trochu paradox: přestože jde o produkt založený na XR platformě, premiérová generace nebude mít žádný displej. Funkčně tak Samsung míří přímo po Ray-Ban Meta — mikrofony, reproduktory, kamera a hlasový asistent. Skládačky i hodinky jako bonus Vedle brýlí dorazí na pódium klasická sestava: Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 a podle všeho také širší knižní skládačka, o které se spekuluje už delší dobu. Korunu tomu nasadí Galaxy Watch 9. Na jeden Unpacked je to slušná porce. Lákají vás chytré brýle bez displeje, nebo čekáte na plnohodnotnou XR generaci? Zdroj: 9to5Google