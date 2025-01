Samsung údajně pracuje na dvojité skládačce. Tri-fold mobil by mohl představit už letos

Když Huawei představil světu svůj nadvakrát ohebný chytrý telefon Huawei Mate XT, stal se z něj okamžitě hit. Společnost tvrdí, že na něj má miliony objednávek a nestíhá uspokojit současnou poptávku. Což samozřejmě štve další výrobce, kteří ještě vlastní dvojitou skládačku nemají.

Podle uniklých zpráv ale už brzy může vzniknout další „tri-fold mobil“. Samsung totiž prý urputně pracuje na své vlastní verzi. Má k ní ostatně nakročeno už dlouho. Koncept mobilu nazvaný Flex G Samsung představil již v roce 2022. Na MWC v Barceloně ho v roce 2023 ukázal znovu. A teď se šušká o tom, že vývoj hodlá dotáhnout do finále.

Dvojité ohýbání do tvaru G

Podle informací jihokorejského serveru Sisa Journal by chtěl Samsung svůj nadvakrát ohebný mobil představit už letos. Neměl by se přitom ohýbat ve stylu Huawei Mate XT, protože to údajně Samsungu přijde riskantní a bojí se poruchovosti.

Namísto toho prý hodlá uskutečnit svůj koncept ohýbání do tvaru písmene G. V rozloženém stavu by přitom jeho mobil měl mít úhlopříčku displeje 12,4″, po polovičním rozložení nabídne displej 10,5″.

Další informace zatím nejsou dostupné. Spekuluje se pouze o tom, že by Samsung mohl vsadit na exkluzivitu a vyrábět svůj mobil jen v omezeném množství. Hovoří se přitom o nanejvýš 300 000 kusech.

Chtěli byste dvojitou skládačku od Samsungu?

Zdroj: Pimnts, BGR, Sisa Journal