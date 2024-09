Unikátní skládačka Huawei Mate XT Ultimate zamíří na globální trh! Kolik bude stát?

Huawei představilo nedávno historicky první dvojitě ohnutý mobil

Zařízení bylo dostupné pouze pro Čínu

Od příštího roku by mělo být k sehnání na globálních trzích

Nedávno jsme informovali o Mate XT, kterou představil Huawei v Číně. Zájem o tuto novinku byl velký a právě nyní se mezi zákazníky dostávají první kusy. Zájemci mimo Čínu měli smůlu, zařízení nešlo objednat. To se ale pravděpodobně změní v roce 2025. Jak informoval server GSMArena, Huawei Mate XT Ultimate se přece jen na globální trhy dostane, a to už v prvním čtvrtletí příštího roku. Které verze přesně to budou, není v této chvíli známo.

Huawei Mate XT je první telefon, který se skládá hned dvakrát. Společnost Huawei má dlouholeté zkušenosti s vývojem zařízení, které se neskládá jako kniha, ale opačně, takže displej zůstává stále viditelný. Nyní tyto zkušenosti zúročil a vytvořil mobil, který se ohýbá jak dovnitř, tak ven, podobně jako dopis v obálce formátu DL.

Huawei Mate XT se pyšní LTPO OLED displejem s obnovovací frekvencí 90Hz. Rozlišení displeje je 2232 x 3184 bodů a v rozloženém stavu má úhlopříčku 10,2 palce. Operační systém je HarmonyOS 4.2, jaký systém bude na globální verzi, není známo. Srdcem přístroje je čipset Kirin 9010 (7 nm), který spolupracuje s grafickým čipem Maleoon 910. Co se paměti týče, na výběr je úložiště o kapacitě 256 / 512 / 1024 GB, vždy s 16 GB RAM.

HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN – Crafted with Excellence

Baterie o kapacitě 5 600 mAh se nabíjí výkonem 66 W drátově nebo 50 W bezdrátově, telefon podporuje i reverzní drátové (7,5 W) a bezdrátové (5 W) nabíjení. Z další výbavy bychom mohli zmínit infračervený senzor, bluetooth ve verzi 5.2 nebo WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6. Telefon podporuje satelitní volání, ale opět nevíme, jak na tom bude globální verze.

Cena a dostupnost

Nepůjde o lacinou záležitost, současná cena odpovídá asi 2 550 EUR, zatímco cena pro globální zájemce se odhaduje na asi 3 000 EUR (asi 75 000 Kč). Dostupnost na globálním trhu se očekává v prvním čtvrtletí roku 2025.

Přestože jde o hardwarový unikát, je třeba mít na paměti, že Huawei kvůli sankcím nemá přístup k moderním technologiím, takže mimo Čínu nemusí fungovat 5G a určitě nebude mít Google služby.

Koupili byste si Huawei Mate XT v Evropě?

Zdroj: GSMArena, Huawei (YouTube)