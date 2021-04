Displeje od Samsungu budou na další roky spojené s “gorilí” odolností

Sedm úspěšných let a dalších sedm na obzoru. Divize Samsung Display uzavřela v dubnu 2021 novou spolupráci se společností Corning. Pokud dumáte, odkud to jméno znáte, napovíme vám. Tato společnost stojí mimo jiné za technologií a standardem Gorilla Glass. Úzkou vazbu nejen na odolné displeje, ale také na flexibilní obrazovky a další zobrazovací technologie si Samsung “pojistil” novou několikamilionovou investicí. Ta korejské firmě zajišťuje asi devítiprocentní podíl v té americké. Nové partnerství má trvat až do roku 2028, přičemž začalo již v roce 2014.

“Po počátečním období s CRT monitory, přes LCD až k současným řešením s OLED, Quantum Dot displeji nebo flexibilními obrazovkami jsme hrdí, že můžeme být nadále partnerem Samsungu. Těší nás, že Samsung Display bude nadále významným podílníkem na dalších sedm let,“ popsal novinku předseda představenstva a šéf Corningu Wendell P. Weeks. Dalšími výsledky této spolupráce má být mimo jiné i další vývoj ohebných displejů pro mobily. Nové partnerství mezi Samsung Display a Corning pro roky 2021 – 2028 má být podpisy obou stran stvrzeno ke konci dubna.

