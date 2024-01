Telefony od Applu umí detekovat dopravní nehodu už více než rok

Nyní by se funkce mohla dostat i na Samsungy

V One UI 6.1 je zmíněna ve skryté aplikaci MoccaMobile

V roce 2022 (společně s řadou iPhone 14) Apple představil novou funkci, díky níž telefony (ale i novější chytré hodinky Apple Watch) dokáží detekovat dopravní nehodu. Děje se tak na základě několika různých senzorů, na obrazovce se po nehodě objeví vyskakovací okno, kde musíte do minuty potvrdit že jste v pořádku. Pokud to neuděláte, zařízení přivolá pomoc a poskytne záchranné službě vaší polohu. Podle nejnovějších informací by se funkce mohla dostat i na Samsungy.

Vývojář Mishaal Rahman který se pravidelně šťourá v kódech, nám nyní poskytl informaci, která napovídá, že se funkce dostane na telefony Galaxy S24 Ultra a Galaxy Z Fold5. V One UI 6.1 se nachází skrytá aplikace MoccaMobile a její kód ukrývá informaci o senzoru „Car Crash Detect Wakeup“.

Nejedná se přitom o fyzický senzor, ale systémový, který využívá data z několika hardwarových snímačů, jako je gyroskop či akcelerometr, data pak spojuje skrz Android Sensor Hub.

V tuto chvíli není jasné, zda se novinka skutečně objeví, na prezentaci k One UI 6.1 nám jihokorejský gigant o detekci nehod nic neprozradil. Stejně tak nevíme, zda se případně dostane i na jiné telefony, Z Fold5 ani S24 Ultra totiž technicky nemají více senzorů než třeba klasická Galaxy S24 nebo Z Fold4.

