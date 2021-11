Covid v Samsung sídle prý ohrožuje uvedení jednoho produktu

Pandemie způsobená šířením koronaviru bohužel stále neutichá. Dokonce znovu nabírá na síle a působí problémy nejen v osobním životě lidí, ale i ve fungování velkých společností. Podle interních zpráv teď jednu nemalou krizovou situaci řeší Samsung, a to dokonce v gigantickém korejském sídle. V jedné části jeho komplexu Digital City se údajně objevilo jedenáct nakažených, na což měla firma reagovat nejen jejich umístěním do karantény, ale také příkazem, že 70 % lidí bude následujících 6 týdnů (tedy minimálně do konce roku) pracovat z domu.

Jelikož má toto nařízení ovlivnit mimo jiné i produktové testovací centrum, reálně hrozí, že covid zdrží výrobu a vydání jedné z novinek. Tou má být v tomto případě tablet Galaxy Tab S8. Může se stát, že termín pro uvedení tohoto přístroje ustoupí, aby mohla v pořádku proběhnout prezentace vlajkových telefonů řady Galaxy S22. Jejich příchod se očekává na přelomu ledna a února. Kromě základní verze Galaxy Tab S8 se měly později objevit i Plus a Ultra varianty a také levnější Samsung Galaxy Tab A8. Uvidíme, jestli situace nějak neovlivní i je.

