Samsung prý chystá další chytrý reproduktor. Dotáhne to na trh?

Pokud sledujete značku Samsung a její smart produkty trochu podrobněji, možná vám neuniklo, že společnost má na svědomí už i dva chytré reproduktory Galaxy Home a Galaxy Home Mini. I když by se mohlo zdát, že v této oblasti korejský gigant dále nic velkého nepodniká, nově zveřejněné “úniky” naznačují, že se chystá další smart reproduktor. Známý tipér Max Jambor na Twitteru tvrdí, že je na cestě novinka s názvem Galaxy Home Mini 2.

Nástupce menší z dříve vyráběných variant by snad mohl konečně zvrátit osud chytrých Samsung reproduktorů a podívat se plošně do světa. První dva zmíněné modely totiž byly skutečně vyrobeny, ale masivně se nikdy neprodávaly. Samsung Galaxy Home Mini se například dával pouze korejským zákazníkům při nákupu telefonů Galaxy S20.

Galaxy Home Mini 2 (SM-V320) isn't too far away anymore, I can tell you that😉 pic.twitter.com/xtV6z4645Y

— Max Jambor (@MaxJmb) January 12, 2022