Samsung vyvíjí tajnou zbraň. Chytré brýle bez displeje mohou být geniálnější než si myslíte

Jakub Kárník
Publikováno: 14.8.2025 20:00

Není žádným velkým tajemstvím, že Samsung chystá AR brýle, které už ostatně několikrát ukázal na veřejnosti. Project Moohan, jak se brýle interně označují, má být odpovědí na Apple Vision Pro a bude disponovat plnohodnotným Androidem XR, jenž byl představen ke konci minulého roku. Jenže to není jediný oční gadget, který jihokorejský gigant chystá. Dle posledních zpráv totiž připravuje konkurenta také k jednodušším brýlím Ray-Ban Meta.

Brýle bez displeje nejsou tak hloupé, jak zní

Model bez displeje, interně nazvaný „Haean", bude mít kameru, mikrofony a reproduktory. Žádná obrazovka, žádné hologramy ve vzduchu. Prostě brýle, které umí natáčet video, odpovídat na dotazy přes AI asistenta a přehrávat hudbu. Může to znít jako krok zpět, ale Meta ukázala, že právě tohle lidi chtějí. Ray-Ban Meta

Výhoda je jasná – bez energeticky náročného displeje vydrží baterie mnohem déle, brýle jsou lehčí a hlavně vypadají jako normální brýle. Nebudete za pitomce, když je budete nosit na ulici.

Samsung očividně sází na to, že AI udělá z jednoduchých brýlí užitečného pomocníka. Představte si, že se díváte na nějakou budovu a brýle vám řeknou, co to je. Nebo překládají nápisy v cizím jazyce. Nebo vám prostě nahrají video z dovolené bez držení telefonu. To všechno už umí Meta Ray-Ban (či nově Meta Oakley) a funguje to překvapivě dobře.

AR verze má být odpověď na Vision Pro

Druhý projekt je úplně jiná liga. Samsung spolupracuje s Googlem na brýlích s plnohodnotným AR displejem. Používají stejné micro-LED panely jako Apple Vision Pro. Google dodá software postavený na Androidu XR, Samsung hardware. Tenhle model už nebude pro každého. Očekávejte cenu ve vyšších desetitisících hlavně – musíte mít důvod, proč něco takového potřebovat. AR brýle dávají smysl pro profesionály, designéry, možná hráče. Pro běžného uživatele, který chce jen scrollovat, jsou zbytečně komplexní a drahé.

Apple se také nechce nechat zahanbit

Apple podle všeho také pracuje na vlastních brýlích bez displeje, které mají přijít zhruba ve stejnou dobu jako ty od Samsungu. Cupertino prý vyvíjí vlastní čipy optimalizované pro ultra nízkou spotřebu a zpracování obrazu z kamer. Vzhledem k tomu, jak dobře funguje ekosystém Apple produktů, mohly by jejich brýle být zajímavé. Meta mezitím už pracuje na další generaci s kódovým označením Orion, které konečně dostanou AR displej. A nesmíme zapomenout na Xiaomi, které také údajně chystá vlastní chytré brýle. Prostě všichni velcí hráči věří, že tohle je budoucnost.

Bilion a půl dolarů do roku 2032

Analytici předpovídají, že trh s chytrými brýlemi vyroste z 25 miliard dolarů v roce 2025 na neuvěřitelných 1,6 bilionu v roce 2032. To je šílený růst, který připomíná boom smartphonů před patnácti lety.

Otázka je, jestli jsou lidi připravení nosit chytré brýle. Meta Ray-Ban se prodávají překvapivě dobře, což naznačuje, že zájem je. Ale pořád je to niche produkt. Samsung věří, že brýle jednou nahradí telefony – vždyť je máte pořád na nose, nemusíte je vytahovat z kapsy.

Zdroj: GSMArena, Wccftech