Samsung prý chystá tablet Galaxy Tab S7 Lite. Nebylo by poprvé, co by jihokorejská firma vydala odlehčenou verzi svého vlajkového tabletu. Příkladem může být Galaxy Tab S6 a následné představení Galaxy Tab S6 Lite, který samozřejmě měl nějaké hardwarové ústupky, ale zároveň byl o dost levnější.

Samsung zřejmě chystá Galaxy Tab S7 Lite

Redaktoři ze SamMobile píší, že společnost pracuje na Galaxy Tab S7 Lite, který bude dostupný hned ve třech různých verzích. Ta základní bude pouze Wi-Fi, ke koupi ale bude také LTE a dokonce i 5G varianta. Označují se jako SM-T730, SM-T735 a SM-T736B / SM-T736N. V tuto chvíli není jisté, zda se budou lišit i po stránce hardwaru (nabízí se možnost, že Wi-Fi verze bude mít slabší čipset než třeba 5G varianta).

Jistý však není ani název tabletu. Někteří lidé tvrdí, že se bude skutečně jmenovat Galaxy Tab S7 Lite, zatímco jiní věří, že jde o Galaxy Tab S8e. Každopádně to, že jde o odlehčenou verzi je jisté.

Jak se na tablet těšíte?