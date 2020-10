Samsung chystá levný model Galaxy A02. Co od něj můžeme čekat?

Samsung dle očekávání chystá model Galaxy A02, což by měl být nástupce vstupního modelu s označením SM-A025F. Tentokrát bylo certifikováno v Thajsku a skutečně nám tak potvrzuje nejen modelové označení, ale třeba také některé specifikace. Pojďme se na ně podívat.

Samsung chystá levný model Galaxy A02

Je to už potřetí, co se někde telefon Galaxy A02 objevil či certifikoval. Nejprve to byla certifikace Bluetooth SIG, následně se telefon objevil v GeekBench a nyní je NBTC, jak informuje portál mysmartprice. Dle úniků můžeme počítat s podporou dualSIM a operačním systémem Android 10 s nadstavbou One UI 2. To není nic překvapivého.

V telefonu dle všeho bude tikat čipset Snapdragon 450 spolu s grafickým akcelerátorem Adreno 506 a sekundovat mu budou s největší pravděpodobností 3 GB operační paměti RAM. Co se týče ceny, Samsung by měl telefon prodávat za přibližně 110 EUR, tedy asi 3 000 korun.

Co říkáte na tento telefon?