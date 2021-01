Samsung údajně chystá 4G verzi Galaxy S21. Co o ní zatím víme?

Samsung představil své nové vlajkové telefony teprve před pár dny, přesto se chystá další zástupce. Jihokorejský gigant prý chystá 4G verzi telefonu Samsung Galaxy S21 (nikoliv Plus, či dokonce Ultra variantu), která bude určená pro trhy kde není 5G standardem.

Samsung údajně chystá 4G verzi Galaxy S21

Všechny tři modely, které Samsung představil – Galaxy S21, S21 Plus a S21 Ultra disponují 5G připojením a to mmWave či sub-6GHz v závislosti na regionu. Nová certifikace na Bluetooth SIG však naznačuje, že dostaneme i LTE model. Ten by pak měl být samozřejmě o něco levnější a Samsung by jej měl prodávat na trzích kde není 5G běžná záležitost. Dočkat bychom se tak teoreticky mohli i my v Česku.

Seznam v této certifikaci uvádí dva modely – SM-G990F a SM-G990F_DS. S jistotou tak můžeme říct, že se nejedná o standardní Galaxy S21, jelikož ta je označována jako SM-G991X. Na další informace si budeme muset ještě počkat. Je však možné, že Samsung u této varianty použije i jiný čipset. Vůbec bychom se nedivili, kdyby v sobě ukrýval nějaký starší Exynos.

Přemýšleli byste o této verzi?