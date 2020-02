Zajímavý omyl. Samsung lidem nechtěně poslal zprávu ve Find My Mobile

Chyby se dějí. I lidem zodpovědným za IT technologie, které se týkají velké spousty příjemců. Své by o tom mohl vyprávět třeba Google, který nedávno omylem spustil jeden velmi exponovaný web k Androidu 11 před jeho dokončením. Podobný omyl, který naštěstí nepředstavuje nic významnějšího než údiv některých lidí, teď musí řešit i Samsung. Jihokorejská firma nechtěně poslala části svých uživatelů zprávu skrze aplikaci Find My Phone pro hledání ztracených telefonů. Počet adresátů této chyby není známý, ale jen podle reakcí lidí na sociální síti Reddit půjde o stovky či tisíce. Samsung přiznal, že se chyba s Find My Phone skutečně stala. Dodal k tomu, že “jde jen o část” uživatelů. To ale klidně mohou být statisíce lidí.

Jak jsme zmínili, naštěstí se nejedná o nic hrozného. Mezi notifikacemi se lidem zobrazila zpráva od aplikace, která v sobě nesla jen dvě jedničky pod sebou. Jde o testovací zprávu, kterou někdo skrze rozhraní omylem poslal i mimo interní prostředí, kam měla původně směřovat. A zapříčinil tak zmatení uživatelů, z nichž se někteří začali obávat o zabezpečení přístroje. Zmíněná chyba jednoho ze zaměstnanců firmy Samsung (systém to asi nebyl) ale prý funkčnost Find My Phone vůbec nijak neohrozila a neovlivnila. Pokud se vám zpráva zobrazila, buďte v klidu.

Patříte mezi Samsung uživatele, které tato chyba zasáhla?

Zdroj: acommunity