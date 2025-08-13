Samsung Brief Now začíná zobrazovat informace o sportu, pomůže i při sázení Hlavní stránka Zprávičky Sdílejte: Libor Foltýnek Publikováno: 13.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Samsung představil s nejnovějším One UI 7 praktického pomocníka, Brief Now. Jedná se nejen o přehled zdravotního stavu, nabídne i zobrazení událostí pro nejbližší období, generovaný umělou inteligencí Samsungu. Chystaná aktualizace potěší především sportovní fanoušky. V seznamu se totiž objevují nově i sportovní výsledky a další informace. Jednou z nich je pravděpodobnost výhry. Kromě rychlé kontroly stavu důležitého utkání lze tak tuto informaci s trochou nadsázky využít i při sázení. Některé sázkovky totiž umožňují sázet na výsledek i v průběhu zápasu. Informace o pravděpodobnosti výhry se zobrazují jen pro některé sporty. Není třeba čekat na One UI 8 Zdá se, že aktualizace je k dispozici i pro One UI 7, není tedy třeba čekat na vydání nového One UI 8. Není ani třeba složitá instalace jako v případě nového widgetu počasí. Prostě vyčkejte, než se nabídne aktualizace. Použitelnost v praxi je sporná Samozřejmě vás nechceme nabádat k hazardu. Sázkové kanceláře mají vlastní systémy, které zabezpečují, že sázkovka jen tak neprodělá. Naopak aktuální informace o stavu zápasu je určitě zajímavá pro ty, kteří sport sledují, ale nemohou se zápasu věnovat na 100 %. Není bohužel jasné, kdy bude aktualizace dostupná i u nás a jak moc budou sportovní události v Česku pokryté. Používáte Brief Now? Zdroj: Sam Lover O autorovi Libor Foltýnek Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář One UI 8 Samsung sport Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.