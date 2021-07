Úniky informací se díky tzv. leakerům stávají běžnou věcí a ten, kdo pravidelně sleduje technologické weby častokrát nemá kýžený “wow moment”, když na konferencích své produkty společnosti odhalují. Apple a nově také Samsung vyhlásil lidem kteří za úniky stojí válku. Bude tedy s úniky informací konec?

Samsung bojuje proti leakerům

Samsung se údajně snaží tyto úniky minimalizovat. Důrazně varoval své partnery a zahájil sérii vyšetřování. Jihokorejská firma prý apeluje na autorská práva a na to, aby se podle nich lidé pracující v různých společnostech řídili. A co to teda znamená pro nás? To zřejmě ukáže až čas. Dá se však předpokládat, že od nepředstavených Samsung produktů si na nějakou dobu odpočineme. Ovšem jen do doby, než tlak zase odezní. Třeba známý leaker Evan Blass rovněž sdělil, že smazal několik příspěvků týkajících se Samsungu.

I při dodržování těch nejpřísnějších pravidel se však nedá počítat s tím, že bude únikům jednou pro vždy konec. Vždycky se totiž najde nějaký rebel. Vezměte si třeba situaci v Applu, kdy jsou někteří pracovníci vybaveni kamerami, aby si mohl jablečný gigant kontrolovat co vlastně zaměstnanec dělá a stejně většinou o iPhonech víme spoustu klíčových informací dopředu.

Jaký máte názor na leakery?

Zdroj: GSMArena