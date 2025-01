Všemi zatracovaný Bixby projde revolucí. Samsung ukázal první video

Reklama

Samsung se v krátké upoutávce pochlubil výrazným vylepšením svého hlasového asistenta Bixby. Jihokorejský výrobce dnes zveřejnil 17vteřinové promo video, které naznačuje, jakým směrem se bude jeho AI asistent v budoucnu ubírat. Hlavní hvězdou videa je Bixby s novými schopnostmi, který by měl debutovat společně s řadou Galaxy S25 již 22. ledna.

Ve videu můžeme vidět uživatelku, jak asistentovi zadává komplexní příkazy – má najít italskou restauraci s venkovním posezením, která je vstřícná ke zvířatům, poslat informace kontaktu jménem Luca a zároveň si schůzku poznamenat do kalendáře. To vše v rámci jediného hlasového příkazu. Samsung tak jasně naznačuje, že nový Bixby by měl výrazně lépe zvládat přirozený jazyk a zpracovávat i složitější pokyny.

Za zmínku stojí prohlášení výkonného viceprezidenta mobilní divize Samsungu Won-joon Choie z loňského jara. Tehdy uvedl, že společnost potřebuje „předefinovat roli Bixby“ v souvislosti s nástupem generativní umělé inteligence a velkých jazykových modelů. Zároveň zdůraznil, že Bixby zůstává klíčovým hlasovým asistentem napříč produktovým portfoliem značky.

Samsung již dříve představil některá AI vylepšení pro Bixby, jako například Live Translate pro živý překlad nebo webové shrnutí pomocí hlasových příkazů. Tato funkce se nejprve objevila u řady Galaxy S24 a později dorazila i na některé starší modely. Jak moc budou nové funkce Bixby užitečné v praxi, se dozvíme už za několik dní na chystané konferenci Unpacked.

Samsung tedy i přes úzkou spolupráci s Googlem a využívání jeho modelu Gemini v řadě oblastí stále intenzivně pracuje na vývoji vlastních AI řešení. Jihokorejská společnost evidentně nechce být zcela závislá na technologických gigantech ze Silicon Valley a snaží se udržet si kontrolu nad klíčovými funkcemi svých zařízení. Zda se Bixby podaří prosadit v silné konkurenci ostatních hlasových asistentů, ukáží až následující měsíce. Jisté ale je, že Samsung to s jeho vývojem myslí vážně a hodlá do něj dál významně investovat.

Ocenili byste nového Bixby asistenta?

Zdroj: SamMobile