Robotický vysavač od Samsungu zlevnil na minimum! Má LiDAR navigaci, automatické čištění mopu a skvělou aplikaci Hlavní stránka Zprávičky Samsung BESPOKE Jet Bot Combo klesl z 27 090 Kč na 21 990 Kč – sleva 5 100 korun Kombinuje vysávání, vytírání a automatické čištění mopu s parní dezinfekcí při 100 °C Uživatelé chválí výkon i aplikaci Samsung SmartThings Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší slevu na jeden z nejlepších, ale zároveň nejdražších robotických vysavačů Samsungu. BESPOKE Jet Bot Combo spadl z původních 27 090 Kč na 21 990 korun, což je úspora přes pět tisíc. Za ty peníze dostanete robotický vysavač, který umí vysávat, vytírat, sám se čistit párou, vyprazdňovat koš a doplňovat vodu. Co za ty peníze dostanete Uživatelé chválí nejen výkon Stojí Black Friday sleva za to? Co za ty peníze dostanete Samsung BESPOKE Jet Bot Combo není jen vysavač, je to komplexní úklidová stanice. Vysává, vytírá, a co je důležitější – většinu údržby zvládne sám. To je hlavní důvod, proč stojí tolik peněz. Nejzajímavější funkce: Automatické čištění mopu párou – po vytírání se robot vrátí do stanice, která umyje mopové textilie vodou a párou při 100 °C, čímž zlikviduje až 99,99 % bakterií Sušení horkým vzduchem – mop se během 2 hodin vysuší horkým vzduchem o teplotě 55 °C, takže není vlhký a nesmrdí Automatické vyprazdňování koše – vysavač sám vysype nečistoty do stanice, kterou stačí vyprázdnit jednou za 2–3 měsíce Automatické doplňování vody – když dojde voda při vytírání, robot se vrátí do stanice, doplní vodu a pokračuje dál LiDAR navigace – pokročilá navigace dToF LiDAR skenuje prostor ve 360° a vytváří přesné mapy místností Detekce koberců – AI rozpozná koberec a automaticky zvedne mop, aby ho nenamočil KOUPIT VYSAVAČ V AKCI Technické parametry jsou taky solidní: výdrž 180 minut na jedno nabití, sací výkon 1 200 W, hlučnost 74 dB a nádoba na prach o objemu 2,5 litru. Uživatelé chválí nejen výkon Na Alze má Samsung BESPOKE Jet Bot Combo hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 10 uživatelů, což vypadá slibně. Prodalo se přes 50 kusů a 100 % zákazníků ho doporučuje. V recenzích se opakují tyhle klady: Co uživatelé chválí: Skvěle vysává i vytírá – několik lidí uvádí, že je znát, že robot opravdu pracuje Zvládá chlupy od domácích zvířat – jeden uživatel zmiňuje kočky a psy, robot to zvládl Dobrá navigace – nevázne, nevynechává rohy, dobře se orientuje v prostoru Funguje i potmě – díky LiDAR navigaci nemusí mít světlo Tichý provoz – při nabíjení je tichý, při vysávání běžná hlučnost Vytírá až těsně podél stěn – což není u všech robotů samozřejmost KOUPIT VYSAVAČ V AKCI Stojí Black Friday sleva za to? Sleva 5 100 Kč je zajímavá, pokud jste se už dřív rozhodli pro Samsung BESPOKE Jet Bot Combo. Ušetříte skoro 20 %, což na 27tisícovém zařízení není málo. KOUPIT VYSAVAČ V AKCI Pokud vám automatická parní dezinfekce mopu, automatické vyprazdňování a doplňování vody stojí za 22 tisíc, běžte do toho. Pokud ale hledáte jen dobrý robotický vysavač s vytíráním, který zvládne chlupy a funguje spolehlivě, možná je lepší volba nějaký levnější model. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday robotický vysavač Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.