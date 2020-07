Samsung chystá obří 6800mAh baterii. Do kterých telefonů?

Jihokorejskými a čínskými certifikačními procesy před několika hodinami prošel velmi zajímavý kousek ze světa mobilních baterií. Samsung si nechal zaevidovat pěkného macka s kapacitou 6800 mAh. Nejde o úplně největší mobilní baterii na světě, ale minimálně v Samsung Galaxii posune laťku zase o pěkný kus nahoru. Nejvyšší meta je nyní u modelů M21, M30s a M31, které mají shodnou kapacitu 6000 mAh. Vlajkový mobil Galaxy S20 Ultra má oproti tomu o tisíc jednotek méně.

Jaké Samsung přístroje by tedy měly dostat enormně velkou baterii s kapacitou 6800 mAh? Ještě se o nich nic moc neví, ale mohly by to být modely M41 či M51. Rekordní hodnoty by tak nadále zůstaly u řady M. O těchto mobilech se začalo mluvit v březnu, následně se dokonce objevily zprávy o zrušení jejich výroby. Jak se ale nyní zdá, minimálně jeden by se objevit mohl. A to s touto obří baterií, jejíž modelové označení bude EB-BM415ABY.

Zdroj: gizmo