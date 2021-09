Samsung znovu popíchl Apple na Twitteru. Proč?

Samsung je jedním z výrobců, kteří se nebojí čas od času rýpnout do své konkurence. Úplně nejčastěji se terčem posměšků stává Apple, který v posledních letech svou konkurenci dohání hned na několika frontách. Jenže někdy tyto výroky nedávají příliš velký smysl. Naposledy se Samsung vysmál jablečné firmě za to, že k iPhonům 12 nedá uživatelům nabíjecí adaptér, aby za čtyři měsíce učinil úplně stejný krok.

Co tedy jihokorejskému gigantovi přišlo vtipné tentokrát? Asi většině z vás neuniklo, že Apple představil na své tradiční Keynote nový iPhone 13 Pro (Max), který dostal vůbec poprvé 120Hz displej typu LTPO, na což Samsung den po představení na Twitteru zareagoval: “Už nějakou dobu jedeme na 120 Hz…”, a skutečně je to pravda. Vůbec prvním Samsung telefonem s touto technologií byl Galaxy S20, který firma představila na začátku roku 2020.

We’ve been refreshing at 120Hz for a while now…

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021