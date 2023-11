Samsung a Android 14? Výrobce opět mění plány!

Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. A možná si to ještě rozmyslím…

Takto bychom mohli stručně popsat uvolňování informací o Androidu 14 v podání Samsungu

Do řady Galaxy S23 už nejnovější verze Androidu dorazila, u dalších telefonů ale panuje zmatek

Příchod Androidu 14 netrpělivě vyhlíží majitelé mobilních telefonů Samsung, nejnovější verze One UI přináší několik zajímavých novinek. Pro první telefony už Samsung update uvolnil, desítky dalších zařadil do harmonogramu, podle kterého se měly aktualizace uvolňovat. Ale vše je už zase jinak…

Příspěvek, který obsahoval detailní plán aktualizací včetně termínů, byl z fóra Samsungu smazán a není možné jej dohledat. Právě v těchto dnech měl Android 14 dorazit do několika dalších telefonů, realita je ale odlišná a aktualizace se prozatím nešíří. Ale zatím není důvod k panice…

Výrobce podle všeho v harmonogramu aktualizací ještě dělá úpravy, osobně si ale nemyslím, že by docházelo ve změnám v jeho složení, Pokud tedy váš telefon na původním seznamu uvedený byl, aktualizace na Android 14 a One UI 6 by vám dorazit měla. Může se tak ale stát v jiném termínu než Samsung původně oznámil. Android 14 je příjemný krok kupředu, současně to ale není revoluce, která by rozhodujícím způsobem ovlivňovala chod vašeho mobilního telefonu.

Těšíte se na Android 14 pro svůj Samsung?

Zdroj: phonearena