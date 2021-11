Samsung u hodinek sice přešel ze svého systému Tizen na Wear OS, ovšem to neznamená že by jihokorejský gigant kašlal na své starší modely. Právě naopak. Při příležitosti představení aktualizace One UI 4 totiž uvedl také update pro chytré hodinky s operačním systémem Tizen. Ten přináší některé funkce z Galaxy Watch4.

Nová aktualizace na Tizen hodinky

Aktualizace se začala rozšiřovat dnes a dle společnosti má být k dispozici pro chytré hodinky s OS Tizen, jmenovitě jde o Galaxy Watch 3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active a Galaxy Watch Active 2. Co se týče nových funkcí, nově bude možné si nastavit citlivost detekce pádu a novinkou je rovněž funkce Skupinová výzva, která umožňuje uživatelům Samsung hodinek mezi sebou soutěžit v nejrůznějších cvičeních.

Dočkáme se rovněž nových ciferníků, které jsou prozatím dostupné právě pro Galaxy Watch4. Jak jsme již řekli, aktualizace se začala šířit dnes, ovšem uživatelé s LTE variantami si prý počkají o něco déle.

