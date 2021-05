Chystá Samsung herní mobily? Tato nová funkce to hodně napovídá

Vypadá to, že společnost Samsung hodlá na trhu s chytrými telefony vyrazit novým, z jejího pohledu v podstatě neprobádaným směrem. Spekulace hovoří o tom, že korejská firma chystá vstup na pole herních mobilů. V posledních letech se soustředí na “klasické” mobily pro masy, pár odolných a případně na revoluční flexibilní kousky. Teď možná zamíří do bobtnající sféry mobilního hraní. Co tomu naznačuje? Server LetsGoDigital přišel s informací, že Samsung si nechal v Evropě registrovat mód zmiňující aktivní chlazení. Tedy fyzický ventilátor.

Toto zjištění přímo nepotvrzuje práci na herních mobilech, ale tímto směrem rozhodně míří. Chlazení pomocí větráků je praktika využívaná právě u výkonných gaming telefonů, které potřebují speciální péči při odvádění tepla. Objevené dokumenty zmiňují funkci “activate fan mode” tedy ve volném překladu “aktivace ventilátorového módu”. O několik hodin později se pod stejnou registrací objevil i pojem “unleash your fan power”, což se dá přeložit jako odpoutej sílu ventilátoru (když pomineme méně pravděpodobnou variantu, že by mělo jít o fanouška jakožto člověka). Celkově vzato se dá asi vsadit na to, že Samsung chystá aktivní chlazení pro budoucí herní mobil.

Zdroj: LetsGoDigital