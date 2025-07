Řada Samsung Galaxy S26 může mít více AI asistentů. Probíhají jednání s Perplexity i OpenAI

Přestože Google Gemini aktuálně kraluje na většině vlajkových telefonů Samsung Galaxy, jihokorejský technologický gigant zřejmě do budoucna plánuje nabídnout svým zákazníkům větší výběr. Společnost aktivně vyjednává s konkurenčními poskytovateli umělé inteligence, zejména s Perplexity AI a OpenAI, aby jejich služby integrovala do připravované řady Galaxy S26. Tyto informace potvrdil přímo prezident a provozní ředitel divize MX Samsungu.

Samsung potvrzuje: Více AI asistentů na obzoru

Choi Won-Joon, který stojí v čele mobilní divize Samsungu, v rozhovoru pro Bloomberg otevřeně přiznal, že společnost jedná s několika dodavateli umělé inteligence (uvedl to server Android Police). „Mluvíme s více poskytovateli, včetně OpenAI s jejich ChatGPT a Perplexity,“ prohlásil Won-Joon. Zároveň dodal, že Samsung je „otevřený jakémukoliv AI asistentovi“, pokud dokáže nabídnout konkurenceschopné služby a nejlepší uživatelské zážitky.

Ačkoliv zástupce Samsungu nepotvrdil, zda již padlo definitivní rozhodnutí, podle červnové zprávy Bloomberg byla společnost velmi blízko k uzavření dohody s Perplexity. Nejednalo by se však o první zmínku o spolupráci těchto dvou firem – už zprávy z předchozích měsíců naznačovaly možnou integraci služeb Perplexity do telefonů Samsung, i když tehdy byly rozhovory teprve v počáteční fázi.

Co bude s Bixby AI?

Zajímavou otázkou zůstává, jaký osud čeká vlastního hlasového asistenta Bixby, který v nedávné době prošel výraznou modernizací včetně implementace vlastního velkého jazykového modelu (LLM). Pokud by se Samsung rozhodl pro integraci jednoho nebo více externích AI asistentů, mohlo by to znamenat další oslabení pozice Bixby na telefonech Galaxy.

Podle všeho Samsung zvažuje strategii, která by mohla zahrnovat integraci více AI asistentů současně, což by uživatelům poskytlo možnost volby podle individuálních preferencí. Gemini by tedy nebylo zcela nahrazeno, ale zřejmě by bylo na každém, aby si vybral, který asistent mu vyhovuje více.

Zvažování nových procesorů

Zpráva agentury Bloomberg rovněž odhaluje, že Samsung stále váhá mezi dvěma variantami procesoru pro svou nadcházející vlajkovou řadu. V úvahu přichází jak vlastní čipset Exynos 2600, tak i připravovaný vlajkový procesor od Qualcommu (s nejvyšší pravděpodobností tedy Snapdragon 8 Elite 2).

První detaily o novém jihokorejském čipsetu se ostatně odhalily pár dní nazpět, jelikož se objevil v databázi platformy Geekbench. Více detailů jsme vám přinesli v samostatném článku.

Zdroje: Android Police, Bloomberg