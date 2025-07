Samsung testuje tajný čip půl roku před vydáním! Má se objevit v Galaxy S26

Jen několik týdnů poté, co Samsung představil svůj první 3nm čipset Exynos 2500, se na internetu objevují detaily o jeho nástupci. Jihokorejský gigant už zahájil testování nového procesoru Exynos 2600, který má najít cestu do připravované řady Galaxy S26. Zajímavé je, že testování začalo už půl roku před očekávaným uvedením těchto vlajkových smartphonů na trh.

10jádrový kolos pro rok 2026

Nový čipset s označením S5E9965 byl objeven v databázi benchmarku Geekbench. Informaci zveřejnil známý leaker @Jukanlosreve. Podle dostupných dat bude procesor disponovat 10jádrovým CPU, podobně jako současný Exynos 2500. Architektura se skládá z jednoho výkonného jádra (pravděpodobně ARM Cortex-X935) taktovaného na 3,55 GHz, tří výkonných jader (nejspíš ARM Cortex-A730) běžících na frekvenci 2,96 GHz a šesti středně výkonných jader s taktem 2,4 GHz.

Toto uspořádání jader připomíná nedávné vlajkové čipsety od MediaTeku, kterým chybí úsporná jádra. V prvotních testech dosáhl Exynos 2600 skóre 2 155 bodů v single-core a 7 788 bodů v multi-core testu. Tyto výsledky však nemůžeme považovat za konečné, protože čip je teprve ve fázi testování a výkon se obvykle zvyšuje s blížícím se uvedením na trh.

Vlastní grafika a AI výkon

Exynos 2600 bude osazen vlastním grafickým akcelerátorem Xclipse 960, který podporuje Vulkan 1.4. Grafický čip je pravděpodobně založen na architektuře AMD RDNA, i když přesná verze zatím není známá. Nejasná zůstává také výrobní technologie – zda půjde o 2nm nebo 3nm proces, ale téměř jistě bude čip vyráběn v továrnách Samsungu.

Nový procesor by měl obsahovat funkci ARM Scalable Matrix Extension (SME), která urychluje maticové výpočty a může výrazně zlepšit výkon v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Testovací zařízení bylo vybaveno 12 GB RAM a běželo na něm Android 16.

Pouze pro základní model Galaxy S26

V posledních letech Samsung exkluzivně používá čipy Snapdragon v modelech Galaxy S Ultra. Je tedy pravděpodobné, že Galaxy S26 Ultra bude vybavena procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 2. Nedávná zpráva také naznačila, že Samsung by mohl upustit od modelu Plus v řadě Galaxy S26 ve prospěch nového modelu Galaxy S26 Edge, který by rovněž mohl využívat čip Snapdragon. To by znamenalo, že Exynos 2600 by se objevil pouze v základním modelu Galaxy S26.

O dalším vývoji a specifikacích připravovaných telefonů Galaxy S26 vás budeme průběžně informovat, jakmile se objeví nové informace.

Jak se těšíte na nové telefony řady Galaxy S26?

Zdroj: SamMobile