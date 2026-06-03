TOPlist

Jeden z nejlepších SSD disků za rozumnou cenu: Samsung 990 EVO Plus koupíte teď za 3,5 tisíce

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
3.6.2026 20:00
Ikona komentáře 2
samsung 990 evo plus jpg

Chcete do počítače nebo notebooku rychlý a spolehlivý SSD? Samsung 990 EVO Plus 1TB teď s kódem ALZADNY20 stojí 3 519 Kč místo 4 399 Kč. Než ale řekneme, proč je to dobrá volba, musíme být upřímní ohledně ceny.

CHCI SSD ZA 3 519 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete rychlý, chladný a spolehlivý PCIe 4.0 disk od osvědčené značky do PC, notebooku i PS5.
⚠️ Zvažte, že kvůli růstu cen pamětí je dnes dražší než loni a v balení chybí montážní šroubek.
💡 Za 3 519 Kč s kódem ALZADNY20 jde v aktuální situaci o rozumnou cenu za jeden z nejlépe hodnocených SSD.

Proč je teď dražší než loni

Buďme féroví: tenhle disk se ještě loni prodával lehce nad 2 000 Kč, takže 3 519 Kč není historicky nejnižší cena. Důvod je ale mimo Samsung – kvůli současné situaci na trhu s pamětmi ceny SSD i RAM napříč trhem rostou. V praxi to znamená dvě věci: tahle sleva je výhodná vzhledem k dnešním cenám, ne k těm loňským, a pokud SSD potřebujete, čekání na „starou“ cenu se nemusí vyplatit, protože trend zatím míří nahoru. Bereme to tedy jako rozumný nákup v dané době, ne jako bleskovou akci roku.

Co říká 684 hodnocení

Hodnocení mluví samo za sebe – 4,9/5, 99 % doporučuje a mizivá reklamovanost 0,15 % při více než 10 000 prodaných kusech. Majitelé chválí vysokou rychlost a spolehlivost, fakt, že se disk příliš nepřehřívá ani bez chladiče, a šikovný software Samsung Magician pro snadné naklonování starého disku. Funguje i v PlayStationu 5 a oproti dražší řadě 990 PRO je úspornější a chladnější. Jeden praktický tip z recenzí: v balení není montážní šroubek.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY20

Pokud chcete kvalitní 1TB SSD do PC, notebooku nebo PS5 a oceníte jistotu osvědčené značky, je tahle cena v dnešním kontextu rozumná koupě. Jestli ho akutně nepotřebujete a doufáte v návrat loňských cen, počítejte s tím, že to nemusí přijít brzy.

CHCI UŠETŘIT 880 KČ

Pořídili byste SSD teď, nebo čekáte, jestli ceny pamětí zase klesnou?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.2025