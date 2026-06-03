Jeden z nejlepších SSD disků za rozumnou cenu: Samsung 990 EVO Plus koupíte teď za 3,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Samsung 990 EVO Plus 1TB je špičkový M.2 NVMe SSD (PCIe 4.0) s rychlostí čtení až 7150 MB/s, zápisu 6300 MB/s a životností 600 TBW S kódem ALZADNY20 ho teď koupíte za 3 519 Kč místo původních 4 399 Kč – sleva 880 Kč 684 hodnocení dává 4,9/5 a 99 % ho doporučuje; pozor, kvůli situaci na trhu s pamětmi je dnes dražší než loni Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.6.2026 20:00 2 komentáře 2 Chcete do počítače nebo notebooku rychlý a spolehlivý SSD? Samsung 990 EVO Plus 1TB teď s kódem ALZADNY20 stojí 3 519 Kč místo 4 399 Kč. Než ale řekneme, proč je to dobrá volba, musíme být upřímní ohledně ceny. CHCI SSD ZA 3 519 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete rychlý, chladný a spolehlivý PCIe 4.0 disk od osvědčené značky do PC, notebooku i PS5.⚠️ Zvažte, že kvůli růstu cen pamětí je dnes dražší než loni a v balení chybí montážní šroubek.💡 Za 3 519 Kč s kódem ALZADNY20 jde v aktuální situaci o rozumnou cenu za jeden z nejlépe hodnocených SSD. Proč je teď dražší než loni Buďme féroví: tenhle disk se ještě loni prodával lehce nad 2 000 Kč, takže 3 519 Kč není historicky nejnižší cena. Důvod je ale mimo Samsung – kvůli současné situaci na trhu s pamětmi ceny SSD i RAM napříč trhem rostou. V praxi to znamená dvě věci: tahle sleva je výhodná vzhledem k dnešním cenám, ne k těm loňským, a pokud SSD potřebujete, čekání na „starou“ cenu se nemusí vyplatit, protože trend zatím míří nahoru. Bereme to tedy jako rozumný nákup v dané době, ne jako bleskovou akci roku. Co říká 684 hodnocení Hodnocení mluví samo za sebe – 4,9/5, 99 % doporučuje a mizivá reklamovanost 0,15 % při více než 10 000 prodaných kusech. Majitelé chválí vysokou rychlost a spolehlivost, fakt, že se disk příliš nepřehřívá ani bez chladiče, a šikovný software Samsung Magician pro snadné naklonování starého disku. Funguje i v PlayStationu 5 a oproti dražší řadě 990 PRO je úspornější a chladnější. Jeden praktický tip z recenzí: v balení není montážní šroubek. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY20 Pokud chcete kvalitní 1TB SSD do PC, notebooku nebo PS5 a oceníte jistotu osvědčené značky, je tahle cena v dnešním kontextu rozumná koupě. Jestli ho akutně nepotřebujete a doufáte v návrat loňských cen, počítejte s tím, že to nemusí přijít brzy. CHCI UŠETŘIT 880 KČ Pořídili byste SSD teď, nebo čekáte, jestli ceny pamětí zase klesnou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce alza Samsung slevy ssd Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025