Chystáte se na “evropskou” dovolenou mimo ČR a už teď víte, že alespoň jednou sáhnete po telefonu kvůli přístupu k mobilním datovým přenosům, běžnému hovoru nebo posílání SMSek? Právě pro vás, ale také pro lidi, kteří mohou být na druhé straně takového spojení, máme rekapitulaci a přehled, jak na tom budou roaming a mezinárodní volání plus posílání SMS z a do zahraničí v rámci EU v létě 2021. Následující rady a vyčíslení nachystal Český telekomunikační úřad ve své květnové monitorovací zprávě.

Roaming, mezinárodní volání a SMS v létě 2021

Začněme nejprve změnami, které nastávají a nastanou. Takzvaný “roaming jako doma” (s anglickou zkratkou RLAH), který k radosti spousty cestujících uživatelů umožňuje volat, smskovat a datovat za ceny a podmínek jako v domácí zemi, je pro území EU stále platný. A to do června 2022, kdy končí plánované období pro tento systém. Nebojte ale, Evropská komise považuje tento projekt za povedený. A už pracuje na jeho prodloužení o dalších deset let. Češi by měli nicméně počítat s tím, že u dvou konkrétních situací se jich bude týkat mírné zdražení.

Od 15. května 2021 došlo k mírnému zvýšení maximálních cen mezinárodního volání a SMS do evropských zemí, kterých se RLAH týká. “Zvýšení cen odráží oslabení české koruny oproti euru v prvním čtvrtletí roku 2021 oproti stejnému období loňského roku o 2,72 %. Dotčení operátoři tak nesmějí účtovat za minutu volání z ČR do zemí Evropské unie, Lichtenštejnska, Norska a na Island vyšší cenu než 5,985 Kč s DPH. A za odeslání jedné SMS částku vyšší než 1,89 Kč s DPH. Maximální ceny se každoročně přepočítávají vždy k 15. květnu z cenových stropů stanovených v eurech podle průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů,” vysvětluje ČTÚ.

Co je roaming? A co mezinárodní hovor?

Hlavní je, abyste se neztratili v pojmech. Výše uvedené částky platí pro mezinárodní volání a posílání SMS, což je okamžik, kdy voláte či píšete ze své země do jiné (evropské s RLAH). V opačném případě, když voláte či píšete například z Chorvatska domů do ČR, se jedná o roaming. A ten v rámci RLAH zůstává beze změn. Můžete tedy počítat s tím, že pro vás platí stejné podmínky vyúčtování jako doma.

Pozor na hranice Mějte se na pozoru v příhraničních oblastech poblíž hranice mezi členským a nečlenským státem. Telefon se připojí na nejsilnější síť, a to nemusí být ta domácí. Je třeba se před každým hovorem či užitím dat ujistit, že jsme připojeni k síti členské země. Pozor také na vodní a vzdušný prostor, i když jsme na území konkrétního státu. Může se stát, že komunikace bude účtována podle některého mezinárodního ceníku.

Všehovšudy jde tedy hlavně o dobré zprávy. Pouze v případech, kdy voláte nebo píšete do zahraničí, počítejte s uvedeným zdražením. ČTÚ nicméně současně varuje, že RLAH neboli “roaming jako doma” je princip určený pro krátkodobé využívání. Například lidmi na dovolených či služebních cestách. “Operátor by měl teoreticky právo zasáhnout a doúčtovat poplatky. Například tehdy, kdyby za určité období byly služby využívány více v zahraničí než v domovském státě. Proto pro dlouhodobé studijní nebo pracovní pobyty či pro dovolenou trvající výrazně delší dobu, než je standard, je vhodné pořídit si místní telefonní číslo,” upozorňuje ČTÚ.

Zdroj: ČTÚ