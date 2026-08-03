Revolut rozdává ChatGPT Go zdarma. Až na rok, podle toho, kolik platíte Hlavní stránka Zprávičky Revolut se spojil s OpenAI a svým klientům nabídne předplatné ChatGPT Go bez příplatku Délka nabídky závisí na tarifu – od tří měsíců u Standardu až po celý rok u plánu Ultra Držitelé placených tarifů mají výhodu k dispozici od dnešního dne, uživatelé Standardu a Plus si počkají Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.8.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Fintechové banky už dávno nesoutěží jen úroky a poplatky. Revolut, který se chlubí více než 75 miliony klientů, do své nabídky předplatných přidává další službu, jejíž měsíční poplatek dnes leckdo řeší – tarif ChatGPT Go od OpenAI. Podle typu účtu ho zákazníci dostanou zdarma na tři měsíce až celý rok. Čím dražší účet, tím delší přístup Co ChatGPT Go vlastně přidává Banka jako balíček předplatných Čím dražší účet, tím delší přístup Rozdělení výhod kopíruje klasickou logiku Revolutu, kde každý vyšší tarif přidává něco navrch. Nejvíc dostanou majitelé plánu Ultra – dvanáct měsíců zdarma a k tomu ještě roční Buddy pass, tedy přístup pro další osobu. Tarif Metal nabídne rovněž rok, Premium, Revolut Pro a Revolut Mobile šest měsíců. Uživatelé plánů Plus a Standard vyjdou nejhůř se třemi měsíci, navíc pouze v rámci propagační akce, kterou banka rozešle v nadcházejících týdnech. Na ostatních placených tarifech se výhoda aktivuje ihned. Co ChatGPT Go vlastně přidává Placený tarif Go leží mezi bezplatnou verzí a dražšími plány. Uživatelům zvedá limity používání, umožňuje nahrávat víc souborů a analyzovat dokumenty, generovat obrázky a využívat paměť napříč konverzacemi. Jinými slovy – hlavním lákadlem není nová funkce, ale to, že člověk tak často nenaráží na strop, který zdarma dostupná verze nastavuje. Revolut nabídku spouští krátce po uvedení nejnovější řady modelů GPT-5.6. Banka jako balíček předplatných Tara Massoudi, která má v Revolutu na starosti prémiové produkty, obhajuje krok argumentem, že klienti dnes utápějí peníze v roztříštěných měsíčních platbách a banka jim je má sloučit do jednoho členství. Ono to zní hezky, ale ve výsledku jde o osvědčenou taktiku: čím víc služeb je navázaných na drahý tarif, tím hůř se od něj odchází. Ovlivnilo by vás předplatné ChatGPT při výběru bankovního tarifu, nebo je to jen marketingová omáčka? Zdroj: Revolut Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI ChatGPT Revolut Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Lidl nabízí robotický vysavač se skvělým výkonem, obrovskou prachovou nádrží a hlasovým ovládáním Jana Skálová 18.11.2024 Nejmilovanější program ve Windows dostane umělou inteligenci. Nadchne dospělé i děti Jana Skálová 14.11.2024 Vyhladí umělá inteligence do 30 let lidstvo? Kmotr AI má jasno Jana Skálová 29.12.2024