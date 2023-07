Return to Monkey Island – pokračování slavné adventury dorazilo na Android, zahrajete si?

Historie série her z universa Monkey Island sahá až do roku 1990, kdy vyšel její úplně první díl a to rovnou pod hlavičkou LucasArts – tedy tehdy ještě LucasFilm Games. Uplynulo více než 30 let a série čítá již šest dílů, a co víc, v posledním dílu se k ní vrátil její otec stojící za prvními dvěma díly. Po vydání na “velkých” platformách se pak titulu Return to Monkey Island dočkali i příznivci mobilního hraní.

Return to Monkey Island vychází na Androidu

V této Point & Click adventuře se znovu setkáte s hlavním hrdinou předešlých dílů Guybrushem Threepwoodem, jeho láskou Elanií Marleyovou a samozřejmě také zombie pirátem LeChuckem. Guybrushe stále trápí, že nikdy neodhalil tajemství Opičího ostrova a známý Melee Island se změnil pod velením kapitána Madisona k horšímu. Spolu se starými známými i novými tvářemi musíte dát dohromady posádku a vyplout na širé moře. Ve snaze vymanit se z problémů vás čeká řada hádanek, bizardních situací a náročných střetnutí.

Return to Monkey Island | Gameplay Reveal Trailer

Jak vývojáři koncem minulého roku slíbili, tak se i stalo a nejnovější “Opičí ostrov” právě vyšel i na mobilní platformy zahrnující nejen Android, ale i konkurenční iOS. Stejně jako u většiny podobných portů se jedná o plnohodnotnou placenou hru bez dodatečných mikrotransakcí, přičemž za nový Return to Monkey Island zaplatíte vcelku rozumných 219 Kč.

Return to Monkey Island DevolverDigital

Zdroj: play.google.com