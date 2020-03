Samsung Galaxy Note20 na nových 3D renderech. Líbí se vám?

Před pár dny se na internetu objevily první střípky spekulativních specifikací očekávaných Samsung telefonů z rodiny Galaxy Note20. Netrvalo to dlouho a k papírovým parametrům máme i odpovídající obrázky. Nizozemský server LetsGoDigital a grafik Jermaine Smit publikující pod značkou ConceptCreator přišli s 3D rendery, které by měly představovat podobu mobilu, jehož příchod se očekává někdy v srpnu. I když jde o “fanouškovské” dílo, s finálním produktem může mít nakonec tradičně velmi společného. Rendery Samsung Galaxy Note20 akcentují dosavadní spekulativní či uniklé informace a můžeme se tak podívat, jak by mohla novinka vypadat.

Mluví se nejen o klasické variantě Note20, ale také o nadupanější verzi Note20+ (nebo Ultra, jak naznačuje video). Právě ta by měla být na obrázcích. O několik měsíců by se mohla objevit i Lite verze. Ve skutečnosti zatím nikdo nepotvrdil, že se tak budou telefony jmenovat a že vůbec série ponese toto číslo. Skokem z Galaxy S10 na Galaxy S20 Samsung ukázal, že mu nedělá problém s takovou věcí překvapit. Tady ale další přílišnou kreativitu neočekáváme. Firma prý zatím na telefonech dělá pod krycím jménem Canvas.

Samsung Galaxy Note 20 ultra introduction

Pojďme tedy k samotnému designu. Na první pohled rendery přisuzují telefonům Samsung Galaxy Note20 velmi podobný design jako letošním vlajkám z řady S. Dominantou zadní strany je modul se čtveřicí fotoaparátů a bleskem. Na přední straně by pak měl mít minimálně model Note20+ (případně Ultra) průstřel uprostřed displeje. Nikoho asi nepřekvapí, že je na snímcích i ve videu vidět pero S Pen. To už k řadě Note nerozlučně patří.

Z hardwarových parametrů se mluví hlavně o fotoaparátech. Podle všeho by měl mít “plusový” model s tomto ohledu stejnou výbavu jako Galaxy S20 Ultra. Tedy kombinaci 108 mpx + 12 mpx + 48 mpx + ToF. Pravděpodobně se ale senzory dočkají lepší softwarové podpory. Mezi další specifikace by měla patřit minimálně 5000mAh baterie, čipset Snapdragon 865 (nebo zase Exynos 990 pro Evropu), minimálně 128GB úložiště a možná až 16 GB RAM. Cena by mohla začínat někde u hranice 25 tisíc.

Myslíte, že dokáže Samsung Galaxy Note20 něčím překvapit?

Zdroj: acommunity, LGD