Takto by prý mohl vypadat Samsung Galaxy Fold 2. Co vy na to?

52Spekulace kolem dalších špičkových Samsung telefonů, které mají být ještě letos představeny, se momentálně točí obrovskou rychlostí. Před několika dny jsme vám přinesli první informace o chystaných přístrojích z řady Galaxy Note20 a také k dalšímu ohebnému kousku Fold 2. Před pár hodinami jsme spekulace o Note20 doplnili o první fanouškovské rendery a teď to samé čeká i Samsung Galaxy Fold 2. Obrázky jsou dílem grafika s přezdívkou Waqar Kahn a publikoval je ve spolupráci s německým webem Windows United. Vizuály druhé generace Foldu vycházejí z dosavadních úniků a spekulací ukazují na několik velmi zajímavých novinek. Za nás říkáme, že jestli takto bude druhý Fold skutečně vypadat, tak to bude paráda.

Dvě zásadní věci by prý mohl telefon převzít od vlajkové řady Galaxy S20. A to průstřel v displeji a modul s fotoaparáty. Tento směr by byl asi chválihodný, ale jde o věc vkusu. Přední (menší, neohebný) displej by měl být tentokrát v provedení Infinity-V. Rendery Samsung Galaxy Fold 2 samozřejmě neříkají nic o sestavě fotoaparátů, ale měla by podle jiných zdrojů také odpovídat mobilům Galaxy S20. My tipujeme kombinaci odpovídající modelu Plus. Všimněte si, že se pravděpodobně počítá i s přítomností pera S Pen. Odhaduje se, že nový ohebný telefon od Samsungu bude představen někdy v červnu. Kartami ale pochopitelně může citelně zamíchat Covid-19.

Jaké fotoaparáty podle vás bude mít Fold 2? A bude na nich vůbec záležet?

Zdroj: acommunity