Rendery ukazují kompletní design Moto G Stylus 2022

Tři fotoaparáty na zádech, průstřel uprostřed u horního okraje, dvě barvy či podoba chytrého pera. Tyto a další designové aspekty odhalují nedávno zveřejněné rendery dlouho diskutovaného telefonu s označením Motorola Milan, pod kterým se s největší pravděpodobností ukrývá mobil Moto G Stylus 2022. Ten by se měl snad co nevidět ukázat v rámci oficiální prezentace a nově vygenerované snímky nám ukazují, jak by mu to asi mělo v tu chvíli slušet. Nedlouho po renderech se na veřejnost dostaly také údajné podrobné specifikace.

Zmíněn je například 6,58″ Full HD+ LCD displej s obnovovací frekvencí 90 Hz, baterie s kapacitou 4 500 mAh, úložiště o velikosti 128 GB nebo 50mpx hlavní fotoaparát, kterému mají sekundovat 12mpx ultraširoký a blíže neurčený 2mpx senzor. O výpočetní výkon nového Motorola mobilu se mají starat čipset Snapdragon 480+ společně se 6 GB RAM.

Jak prozrazuje název i obrázky, součástí má být opět samozřejmě i elektronické pero. Kromě vyobrazené zlaté barvy má telefon přijít i v černé. Po softwarové stránce se můžeme téměř jistě těšit na čistý Android 12. Datum uvedení Moto G Stylus 2022 se odhaduje na březen.

Jak vnímáte současné Motorola telefony?

Zdroj: 91mobiles