Xiaomi představilo nové hodinky Redmi Watch 3 Active

Ty se pyšní velkým AMOLED displejem s jasem 450 nitů

Nechybí ani Bluetooth hovory nebo monitorování spánku

Čínské Xiaomi představilo už před měsícem hodinky Redmi Watch 3 Youth Edition (v Číně označované jako Redmi Watch 3 Lite) a ty nyní míří pod názvem Redmi Watch 3 Active na globální trhy. V názvech je opět trochu bordel, je ale důležité zmínit, že jde o ty samé hodinky.

Těžko říct, zda zamíří oficiálně i do Česka, ale předchozí generace se k nám dostala, takže šance je poměrně vysoká. Nicméně i kdyby se tak nakonec nestalo si je budeme moci koupit na Aliexpressu, kde za ně výrobce požaduje něco málo přes tisícovku. A co za tyto peníze dostanete? Začít můžeme u 1,83palcového AMOLED displeje, které se chlubí maximálním jasem 450 nitů. Ve srovnání se standardní verzí Redmi Watch 3 budou tedy hodinky o něco větší. Na první pohled si můžeme všimnout podoby s jablečnými Apple Watch a to i platí i pro ciferníky.

Počítat můžeme s funkcemi, na které jsme u hodinek řady Redmi zvyklí. To znamená 24/7 monitorování srdečního tepu i kyslíku v krvi, měření spánku a více než 100 sportovních aktivit. Chybět nebude ani volání skrz Bluetooth, plavce potěší vodotěsnost 5 ATM a na jedno nabití mají vydržet až 12 dní, při intenzivním používání pak 8 dní, což je stále velmi dobrá hodnota.

Co říkáte na nové Redmi Watch 3 Active?

Zdroj: gizmochina.com