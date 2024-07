Xiaomi představilo Redmi Pad SE 4G, zmenšenou verzi loňského modelu

Nový tablet má 8,7″ displej, čipset MediaTek Helio G85 a 4 GB RAM

V Indii startuje na ceně 131 dolarů, dostupnost v Evropě zatím není známá

Vypadá to, že Xiaomi se rozhodlo trochu zamíchat kartami na trhu s levnými tablety. Představilo totiž Redmi Pad SE 4G, o jehož existenci jsme vás informovali hned několikrát. Jde vlastně o zmenšenou a lehce osekanou verzi loňského modelu, která však nabízí nově LTE připojení. Čínský gigant jde tedy jasně po krku Samsungu, jenž v podobné cenovce nabízí tablet Galaxy Tab A9 s podporou LTE.

Oproti loňskému modelu dostal nový Redmi Pad SE 4G 8,7″ IPS displej (místo 11″) a váží o 108 gramů méně (370 gramů). To z něj dělá mnohem kompaktnější zařízení. Ale pozor, s menší velikostí přichází i nižší rozlišení – jen 1340 x 800 pixelů. Na druhou stranu, jas se zvýšil na 600 nitů, což není na danou cenu vůbec špatné. Zachovala se také 90Hz obnovovací frekvence.

Co se týče výkonu, tady Xiaomi trochu šetřilo. Uvnitř tiká čtyři roky starý 12nm čipset MediaTek Helio G85. Ten bude stačit uživatelům, kteří budou zařízení využívat hlavně k méně náročné konzumaci obsahu, například čtení článků, sledování videí nebo hraní nenáročných her. Sekundují mu pak 4 GB RAM a 64GB úložiště. Baterie má kapacitu 6650 mAh, ale nabíjení je omezeno na pouhých 10 W. Za zmínku stojí také stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos.

Cena v Indii startuje na 9 999 INR (asi 2 800 korun), což zní lákavě. Otázka je, jestli a za kolik se tablet dostane do Evropy. Pokud by si udržel podobnou cenovku, mohl by být zajímavou volbou, zejména díky LTE připojení.

Stačil by vám podobně vybavený tablet?

Zdroj: Mi.com