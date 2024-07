Redmi Pad SE 4G bude představen 29. července v Indii

Únik odhaluje 8,7″ HD displej, MediaTek Helio G99 a 6650mAh baterii

Dočkáme se i podpory LTE a hliníkového zpracování

Xiaomi poslední dobou do trhu s Android tablety hodně šlape a už nyní má zástupce v podstatě každé cenové kategorii. Brzy se chystá rozšířit svou nabídku o další model — Redmi Pad SE 4G, známý také jako Redmi Pad SE 8.7. Oficiální představení proběhne 29. července v Indii, ale díky úniku informací od leakera Sudhanshu Ambhore už teď víme, co můžeme očekávat.

Redmi Pad SE 8.7 bude patřit do rodinky levnějších a hlavně menších tabletů. Xiaomi má sice v nabídce klasický Redmi Pad SE za velmi dobrou cenu, ale ten má velký 11″ displej. Novinka tedy bude chtít zasáhnout konkurenci v podobě třeba Galaxy Tabu A9 se stejně velkým panelem. Pokud jste čekali prémiový design, budete zklamaní. Rendery ukazují poměrně tlusté rámečky kolem displeje. Na druhou stranu, v této cenové kategorii to není nic neobvyklého. Potěší však přítomnost stereo reproduktorů (nahoře a dole) a zachování 3,5mm jacku pro sluchátka.

Jak jsme již naznačili, menší varianta dostane 8,7palcový LCD panel s HD+ rozlišením 1340 x 800 pixelů. To není žádná hitparáda, ale pro běžné surfování a konzumaci obsahu by to mělo stačit. O výkon se postará čipset MediaTek Helio G99, který doplní 4 GB RAM a 64 nebo 128GB úložiště. Pokud by vám to nestačilo, můžete využít slot pro microSD karty a přidat až 2 TB navíc. Tablet bude rovněž podporovat LTE konektivitu, což leckoho potěší.

Baterie s kapacitou 6650 mAh by měla zajistit solidní výdrž, čipset má solidní energetickou efektivitu a displej nízké rozlišení. Nabíjet budete přes USB-C port. Systém poběží na Androidu 14 a nadstavbě HyperOS, což není žádné překvapení.

Hlavní fotoaparát nabídne rozlišení 8 MP, selfie kamerka pak 5 MP. Na videohovory a skenování dokumentů bude stačit, nic dalšího byste od fotoaparátů tabletu, který bude pravděpodobně stát hluboko pod 5 tisíc korun, ani čekat neměli.

Co říkáte na specifikace nového Redmi tabletu? Měli byste o něj zájem, nebo dáváte přednost dražším modelům?

Zdroj: gizmochina.com