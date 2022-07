Čím dál větší množství výrobců šlape do segmentu s Android tablety. Jedním z nich je také Xiaomi, které nám loni představilo Pad 5 se skvělým poměrem cena/výkon. Nedávno unikla informace o tom, že se chystá nástupce a nyní byl hned na dvou certifikačních úřadech spatřen záhadný tablet Redmi Pad.

Redmi Pad spatřen na několika certifikacích

Tablet prošel certifikací 3C a má modelové označení 22081281AC. Nedávno byl spatřen také na certifikaci CMIIT. Bohužel jsme se ale nedozvěděli žádné klíčové informace. Z mnoha nezajímavých čísel a označení můžeme snad vyzdvihnout jen podporu 67W nabíjení.

Vzhledem k tomu, že zařízení teprve nedávno prošlo různými certifikacemi se dá očekávat, že se brzy objeví také na dalších úřadech a uniknou o něm další specifikace. Osobně bychom tipovali, že půjde o levnější tablet, který by však mohl nabídnout (stejně jako ostatní Redmi zařízení) slušný hardware. Kdybychom si měli něco vysnít, tak co třeba 10palcový IPS panel s 90Hz frekvencí, čipset na úrovni Snapdragonu 680, 6 GB operační paměti, 128GB úložiště, kvalitní repráky, velká baterka a cena…6 490 Kč? To zní reálně, nebo ne? Dejte nám schválně vědět do komentářů, jaké specifikace od Redmi Padu očekáváte.

Jaké specifikace očekáváte od tabletu Redmi Pad?

Zdroj: gizmochina.com