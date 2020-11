Uniká cena chystané řady Redmi Note 9 5G. Překvapí i vás?

To, že budou telefony z řady Redmi Note 9 5G brzy uvedeny na trh není žádnou novinkou, ovšem nyní uniká také cena. U novinek se čeká, že v nich budou tikat čipsety od Qualcommu a MediaTeku. Nejlepší model z řady má dostat název Redmi Note 9 Pro 5G a spekuluje se, že dostane 108 megapixelový hlavní fotoaparát, což by bylo v této cenové kategorii nevídané. Pojďme si tedy prozradit ceny.

Redmi Note 9 5G cena

Dle příspěvku na sociální síti Weibo bude stát základní verze Redmi Note 9 5G okolo 1 000 CNY (asi 3 400 korun bez daně), Redmi Note 9 Pro 5G by pak měl vyjít na 1 500 CNY, tedy asi 5 000 korun bez daně. Pokud se tedy tyto ceny potvrdí, bude se jednat o jedny z vůbec nejlevnějších 5G telefonů na trhu. Jeden z čínských operátorů také tvrdí, že se oficiálního představení dočkáme ještě letos. Konkrétně ve druhé polovině listopadu.

Co se týče specifikací, Redmi Note 9 5G má dostat 6,53″ Full HD IPS panel, čipset MediaTek Dimensity 800U s 8 GB RAM a až 256 GB úložiště. O výdrž by se pak měla starat 4 900 mAh baterie. Sami jsme na telefony velice zvědaví. Pokud by se tyto ceny skutečně potvrdili, pak by se jednalo o skvělý nákup a to i po započtení DPH a mírného zdražení. Na to si však budeme muset ještě počkat. Pokud by ale stála Pro verze méně než 10 000 Kč, byla by to paráda. Zejména díky fotoaparátu.

Co říkáte na tyto ceny?